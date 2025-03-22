«Салават Юлаев» в последнем матче сезона победил астанинский «Барыс»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в 68 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл со счетом 4:1 казахстанский «Барыс». Матч проходил в Астане. Победа позволила уфимцам закрепиться на втором месте в Восточной конференции по итогам регулярного сезона.

Первый гол случился в середине первого периода. Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал поборолся за шайбу за чужими воротами и выкатил шайбу на пятачок, откуда форвард Александр Хмелевский бросил точно в девятку ворот.

За три минуты до конца периода игроки поменялись ролями: Александр Хмелевский отдал передачу из-за ворот на клюшку Шелдону Ремпалу, который переиграл вратаря, 0:2.

В начале второго периода «юлаевцы» играли в большинстве, где несколько шансов забить имел лучший бомбардир лиги Джошуа Ливо. Один бросок форварда пришелся в каркас ворот, другие шансы не были реализованы.

Зато «Барысу», отбившемуся в меньшинстве, удалась контратака. Нападающий «хозяев» Динмухамед Кайыржан вышел «один на один», его бросок отразил вратарь Александр Самонов. Тем временем судья приготовился назначить штраф защитнику «Салавата Юлаева» Ярославу Цулыгину за фол на астанинском форварде, однако «Барыс» реализовал отложенный штраф — после паса из-за пятака забил защитник Аслан Жусупбеков. Голевые передачи записаны на счет Динмухамеда Кайыржана и Ильи Хохлова.

На 11-й минуте третьего периода канадский нападающий уфимцев Джошуа Ливо стал лучшим снайпером регулярных сезонов в истории КХЛ, забив 49-й гол. Шайба была заброшена после перехвата в чужой зоне и выхода «один на один» с вратарем «Барыса», 1:3.

Последняя шайба в матче влетела в ворота хозяев за четыре минуты до конца игры. Используя большинство, «юлаевцы» вошли в чужую зону и разыграли комбинацию с участием Нэйтана Тодда и Джошуа Ливо, которые вывели на бросок Уилсона Скотта. Голевая передача позволила Джошуа Ливо набрать 80-й балл по системе «гол плюс пас» и добиться второго достижения в сезоне — догнать рекорд Александра Радулова по очкам за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате, державшийся 14 лет.

После 68 матчей в активе «Салавата Юлаева» 93 очка. Эта игра стала последней перед розыгрышем Кубка Гагарина. В первом раунде уфимцы встретятся с командой, которая займет седьмое место в Восточной конференции, — это будет новосибирская «Сибирь» или владивостокский «Адмирал».

Идэль Гумеров