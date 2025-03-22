Лето пролетит в Тунисе

Спрос на летний отдых в Тунисе вырос в 2025 году втрое. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Если в 2024-м в летние месяцы он был на уровне единичных заявок, то в 2025-м Тунис уже занимает по объему продаж восьмое место среди самых популярных направлений.

Главная причина такого резкого увеличения — новые полетные программы, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин: «Это происходит прежде всего благодаря увеличению количества туристической прямой авиаперевозки. Рейсы выполняются из Москвы и из Санкт-Петербурга по популярным направлениям — в Монастир, в Хаммамет. Две тунисские авиакомпании будут выполнять полетные программы этим летом.

Средний чек предпочтений туристов, и это сейчас видно по акциям раннего бронирования, составляет 207 тыс. руб. на двоих на тур семь ночей и более. В Тунисе появилось много гостиниц мировых брендов, есть отели "все включено". Плюс, конечно, конкуренция и возвращение отложенного спроса. В лучшие годы Тунис принимал свыше 550 тыс. человек в год. Сейчас, конечно, цифры гораздо скромнее, но если перевозка будет достаточная, это направление станет очень востребовано.

Традиционно основные туристические поездки в Тунис были в летнем периоде, но наличие хороших SPA-отелей — точка притяжения Туниса. Конечно, и экскурсионная программа. Тунис может довольно-таки сильно конкурировать по ценам с другими странами. И в этом году мы отмечаем, что на фоне укрепления курса рубля валютная стоимость, которую нам предлагают тунисские отели, даже ниже, чем годом ранее. Это тоже может повлиять на спрос».

Тунис — это в основном бюджетное направление, но есть там и дорогие варианты размещения. Однако местные отели вряд ли смогут сравниться с турецкими. Такое мнение высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алекесан Мкртчян: «Конечно, Тунис сейчас — некая "спящая красавица" на российском рынке. В 2019 году мы отправили туда 600 тыс. российских туристов, а в прошлом году — только 16 тыс. В этом году планируется резкое кратное увеличение — 120 тыс. россиян отправить в Тунис. Чтобы вот выйти на эти цифры, нужен недорогой турпакет, а не планируется эта цена. Пока там она в районе 200 тыс. руб., но будет дичайшая конкуренция на тунисском направлении, да, поэтому цены от 150 тыс. руб. будут уже в середине мая. Естественно, это простое размещение, скромный отель, перелет, проживание, питание двухразовое, трансфер, страховка.

Люксовый сегмент есть, но он проигрывает и по сервису, и, самое главное, по стоимости. В Турции можно найти люксовый отдых уже за 600 тыс. руб. на двоих — это будет отель "пять звезд", "делюкс", с "ультра все включено". А в Тунисе, к сожалению, очень и очень мало отелей, работающих по этой системе. А там, где она есть, естественно, там и напитки, и еда, и сервис намного скромнее. На сегодняшний день, конечно, Турция — королева люксового отдыха. И Тунис даже в ближайшем приближении не может составить конкуренцию именно в этом сегменте. Хотя попытки будут совершаться».

Из столичного «Внуково» в Тунис полеты стартуют с 20 апреля два раза в неделю, из Санкт-Петербурга с 19 апреля запланировано четыре вылета в неделю.

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Андрей Загорский