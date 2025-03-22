Малый и средний бизнес Северной Осетии получил 75 млн рублей на развитие туризма

В 2024 году малый и средний бизнес Северной Осетии получил 75 млн руб. на развитие туристической отрасли, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чиркова Фото: Ольга Чиркова

Поддержку получили 19 компаний благодаря Национальной гарантийной системе. Это в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Финансовая помощь реализуется через национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприниматели, работающие в туризме, также могут получить государственную поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Для получения информации рекомендуется обратиться в Центр «Мой бизнес», Фонд развития туризма или другие организации Министерства экономического развития Северной Осетии.

Тат Гаспарян