Казань заняла третье место среди российских городов по размеру среднего дисконта при продаже вторичного жилья в первой половине марта 2025 года. Об этом сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань заняла третье место в топе городов по размеру дисконта на вторичное жилье

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Казань заняла третье место в топе городов по размеру дисконта на вторичное жилье

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В столице Татарстана скидка составила 6,7% от начальной цены квартиры.

На первом месте по размеру дисконта оказался Красноярск — там продавцы уступают до 9,5%. Москва заняла второе место с показателем 7,3%. В Воронеже и Ростове-на-Дону средний размер скидок составил 6,6% и 6,5% соответственно. В Екатеринбурге — 6,1%, Самаре — 5,5%, Челябинске — 5,4%, Нижнем Новгороде — 5%, а в Краснодаре — 4,2%.

В целом по России средняя скидка на вторичное жилье в первой половине марта составила 6,1%. Эксперты отмечают, что этот показатель достиг рекордных значений. Средний размер скидки превысил рекорд сентября 2022 года, когда он составлял до 6%.

За последние 12 месяцев размер дисконта почти удвоился: в апреле 2024 года продавцы уступали около 3,9% от начальной цены. Аналитики связывают этот рост с традиционной практикой повышения скидок в декабре.

Влас Северин