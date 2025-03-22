Сотрудники МЧС России спасли тонущего рыбака в Татарстане

В Татарстане сотрудники МЧС вытащили рыбака, провалившегося под лед на Волге. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС России.

Инцидент произошел между селами Нижний Услон и Ключище. Тонкий лед не выдержал веса 52-летнего мужчины. Спасатели пытались добраться до пострадавшего, но лед продолжал разрушаться под их весом.

Для спасения рыбака пришлось использовать судно на воздушной подушке. Инспекторы ГИМС МЧС России извлекли мужчину из полыньи и передали его врачам с диагнозом «переохлаждение».

Влас Северин