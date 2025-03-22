Губернатор Кубани поздравил 87-летнего руководителя Кубанского казачьего хора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 87-летием, отметив его вклад в сохранение казачьей культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

В своем Телеграм-канале глава региона отметил международное признание юбиляра: «Виктора Гавриловича знают во всем мире как выдающегося композитора и дирижера. Всю жизнь он посвятил сохранению самобытных казачьих напевов, объехал хутора и станицы Кубани, по крупицам собирал образцы народного творчества».

Господин Кондратьев подчеркнул, что благодаря деятельности Виктора Захарченко Краснодарский край сохраняет верность своим обычаям и традициям, а песенное наследие кубанских казаков стало известно всему миру.

Лия Пацан