В квартире сына иноагента Светланы Пеуновой нашли лабораторию по производству мефедрона

Как стало известно «Ъ-Волга», в отношении сына Светланы Пеуновой (признана иноагентом) Ильи возбуждено уголовное дело по факту производства и распространения наркотических веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Официальных сообщений следственных органов по этому поводу не было, однако источник «Ъ-Волга», близкий силовикам, подтвердил информацию.

По данным источника, силовики пришли в самарскую квартиру Ильи Пеунова еще в феврале после получения оперативной информации о возможном производстве наркотиков. В квартире, как отмечает собеседник «Ъ-Волга», силовики нашли целую лабораторию по производству мефедрона и более 10 кг наркотических веществ. По словам источника, Илье Пеунову предъявлено обвинение, решением суда по ходатайству следствия он заключен под стражу.

Мать Ильи — Светлана Пеунова (с 2015 года — Светлана Лада-Русь, признана иноагентом) до 1996 года работала преподавателем музыки в музыкальных и общеобразовательных школах, в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу», затем учредила АНО «Академия развития Светланы Пеуновой». В 2008 году она создала политическую партию «Воля», которая в ноябре 2016 году по решению Верховного суда признана экстремистской и ликвидирована. В 2010 году Светлана Пеунова (признана иноагентом) пыталась принять участие в выборах мэра Самары, но ей отказали в регистрации. В 2012 году она пыталась участвовать в президентских выборах, но не набрала нужное количество подписей. В 2016 году партия собиралась участвовать в выборах в Госдуму РФ. В 2016 году Октябрьский районный суд Самары санкционировал заочный арест Светланы Пеуновой (признана иноагентом), которой предъявили обвинение в соучастии в особо крупном мошенничестве. Она проживает за пределами России и объявлена в федеральный и в международный розыск.

В марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Светлану Пеунову в перечень иностранных агентов в связи с тем, что она «призывала к борьбе с действующей государственной властью РФ, выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом».

Андрей Васильев