Системообразующие предприятия Чувашии получили господдержку на 2,5 млрд руб

В Чувашской Республике в 2024 году предприятия из списка системообразующих получили государственную поддержку на 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики.

Средства были распределены между 70 организациями. Всего в перечень системообразующих предприятий республики включены 123 организации. Среди них — АО «Завод „Электроприбор“», ПАО «Химпром», АО «Элара», ООО «Яхтинг» и другие.

Республиканские власти планируют проанализировать деятельность крупных компаний, которые пока не входят в этот список, но могут влиять на рынок труда и социальную стабильность. В зависимости от результатов анализа такие организации могут быть включены в перечень системообразующих предприятий.

Влас Северин