«Локомотив-Кубань» упустил победу над «УНИКСом» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» проиграл соперникам из «УНИКСа» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в столице Татарстана завершилась со счётом 103:95 в пользу хозяев площадки.

В двух первых четвертях команды шли практически на равных — 25:26, 21:20. В третьем игровом отрезке «железнодорожникам» удалось перехватить инициативу и переиграть казанцев с разницей в четыре очка — 25:29. Однако в заключительной 10-минутке «УНИКС» вырвал победу у кубанцев — 32:20.

Лучшим игроком в составе гостей стал Антон Квитковских, набравший 21 очко. У победителей самым результативным оказался Девон Акун-Перселл.

Для краснодарской команды это поражение стало 11-м в сезоне. С 27 победами «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице. «УНИКС» располагается строчкой выше: у казанцев 32 победы и семь поражений.

«Они были лучше нас. Мы не защищались против лидеров, дали им почувствовать ритм, свою игру в нападении. Это было главным фактором. Они ушли вперёд из-за наших глупых решений, мы стали торопиться в нападении, пытаться отыграться, и это привело к тому, что нам забили лёгкие очки в переходах», — прокомментировал итоги встречи главный тренер «Локомотива» Андрей Ведищев (цитата по «Чемпионат.com»).

Следующую игру «железнодорожники» вновь проведут на выезде: 26 марта их соперником станет «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Александр Орлов