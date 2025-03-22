Депутат: в отношении госслужащих Запорожья было совершено 50 попыток покушений

Депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев заявил, спецслужбы Украины совершили около 50 попыток покушений в регионе. Посягательства нацелены на работников местной администрации, которые раньше были гражданами Украины, сообщил он.

«Им не нравится, что люди, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, звонят родственникам и узнают, как здесь идет жизнь, и, естественно, им совсем не хочется, чтобы отвечали, что здесь все хорошо»,— сказал журналистам господин Зубарев (цитата по «РИА Новости»). Часть покушений удалось предотвратить, заявил депутат.

Господин Зубарев и сам стал жертвой покушения, в результате которого он потерял ногу. Это произошло в 2023 году — была взорвана машина, в которой находился депутат, писала «Комсомольская правда». После происшествия Максиму Зубареву вручили орден Мужества.