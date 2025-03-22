«Трактор» обыграл «Амур» в финальном матче регулярного чемпионата КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в домашнем матче хабаровский «Амур» со счетом 2:0. Шайбы в ворота противника забили Василий Глотов и Александр Кадейкин.

Матч, прошедший 22 марта, был финальным в региональном чемпионате КХЛ. Челябинская команда выходит в плей-офф, занимая первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Решающий этап сезона КХЛ 2024/2025 пройдет с 26 марта по 31 мая 2025 года. Из Восточной конференции в плей-офф, помимо «Трактора», вышли команды «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Металлург», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь» и «Адмирал». Из Западной конференции — «Локомотив», московский клуб «Динамо», ЦСКА, «Динамо» из Минска, «Спартак», «Северсталь», СКА и «Торпедо».