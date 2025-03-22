Казаки Ростовской области примут участие в параде на Красной площади

В Новочеркасске Ростовской области прошли проводы парадного расчета казаков Всевеликого войска Донского в Алабино, где они будут проходить подготовку к московскому параду в честь Дня Победы. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В этом году казаки примут участие в параде на Красной площади в пятый раз. В строю пройдут 130 казаков Войска Донского из Волгоградской, Ростовской областей, Калмыкии и Луганской Народной Республики. Около 40 казаков ранее уже принимали участие в парадах в День Победы, семь казаков — участники специальной военной операции.

Вести донских казаков 9 мая будет заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

Мария Иванова