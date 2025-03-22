Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казаки Ростовской области примут участие в параде на Красной площади

В Новочеркасске Ростовской области прошли проводы парадного расчета казаков Всевеликого войска Донского в Алабино, где они будут проходить подготовку к московскому параду в честь Дня Победы. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В этом году казаки примут участие в параде на Красной площади в пятый раз. В строю пройдут 130 казаков Войска Донского из Волгоградской, Ростовской областей, Калмыкии и Луганской Народной Республики. Около 40 казаков ранее уже принимали участие в парадах в День Победы, семь казаков — участники специальной военной операции.

Вести донских казаков 9 мая будет заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

Мария Иванова

Новости компаний Все