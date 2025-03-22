В Оренбургской области за подкуп оштрафовали управляющую компанию на 500 тысяч рублей

Управляющая компания ЖКХ ООО УК «Кувандыкская» (город Кувандык Оренбургской области) оштрафована по требованию прокуратуры на 500 тыс. руб. Об этом в субботу сообщила прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, кувандыкской межрайонной прокуратурой Оренбургской области в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции было установлено, что в период с 01.10.2021 по 04.08.2023 руководитель ООО УК «Кувандыкская» передал директору ООО «Твой Дом» свыше 175 тыс. руб. «с целью беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Кувандыка и дальнейшего систематического получения прибыли».

В связи с этим прокурор возбудил в отношении УК дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, штраф до трехкратной стоимости незаконно переданных денежных средств). По результатам рассмотрения административного дела компания оштрафована на 500 тыс. руб. (фактически, максимальная сумма штрафа), отмечает ведомство.

По данным ЕГРЮЛ, в указанный период УК «Кувандыкская» возглавлял ее владелец Сергей Карпец. Компанией «Твой дом» руководил Тарас Кияшко. В настоящее время ООО «Твой дом» находится в стадии ликвидации. Получатель незаконного вознаграждения Тарас Кияшко был наказан еще раньше: в августе 2024 года, кувандыкским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего директора ООО «Твой Дом» по факту получения незаконного вознаграждения в крупном размере (коммерческий подкуп, ч. 1 ст. 204 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Приговором суда Тарас Кияшко оштрафован на 250 тыс. руб.

Андрей Васильев