Новая школа на 1550 мест на улице Обрывной в Краснодаре откроется в 2026 году

Строительство школы на 1550 мест и детского сада на 30 групп возле нового жилого комплекса на улице Обрывной идет в соответствии с графиком и завершится к началу массового заселения в 2026 году. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

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«Сейчас завершается каменная кладка, рабочие приступили к отделочным работам и электроснабжению здания. Также монтируют системы вентиляции и кондиционирования»,— написал мэр.

Образовательное учреждение будет оснащено двумя спортивными залами, помещением для тренажеров, залом лечебной физкультуры и двумя актовыми площадками. В проект также включены хореографическая студия, две столовые с пищеблоком и собственный музей.

Рядом со школой возводится детский сад, состоящий из двух корпусов. Каждый блок будет оборудован собственным пищеблоком, музыкальным и спортивным залами. В данный момент рабочие проводят коммуникации водоснабжения и отопления.

Наталья Решетняк