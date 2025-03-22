В микрорайоне Январском построят малоэтажный жилой комплекс
Пермские предприниматели Михаил Коротаев, Александр Ларионов и Ксения Лукова планируют построить в микрорайоне Январском, на ул. Январской, малоэтажный жилой комплекс. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на недавнем заседании комиссии по землепользованию и застройке. Предприниматели обратились в комиссию с предложением изменить территориальное зонирование своей площадки размером 7,1 тыс. кв. м. Заявители просят исключить участок, расположенный в границах улиц Январской, Лянгасова и Кубанской, из подзоны с ограничением строительства в три этажа. В случае удовлетворения заявления предельная высота зданий на этой территории составит четыре этажа.
Предприниматели намереваются возвести на своем участке четырехэтажный жилой комплекс из нескольких домов. На представленных заявителями эскизах видно, что в состав комплекса войдут спортивная и детская площадки. Территория на ул. Январской с осени 2024 года находится в общедолевой собственности заявителей. Рядом с этим участком свой пятиэтажный жилой комплекс строит девелопер «Мегаполис» (ул. Верхне-Вишерская, 40).
Члены комиссии направили проект на общественные обсуждения. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова также рекомендовала специалистам министерства изучить локацию под застройку на предмет обеспеченности соцучреждениями.
Согласно сервису Kartoteka.ru, все три предпринимателя — Михаил Коротаев, Александр Ларионов и Ксения Лукова — занимаются арендой и управляют недвижимостью. Господа Коротаев и Ларионов вместе с Денисом Луковым являются учредителями строительного ООО «Рестарт», ООО «УК “Уралгрупп”» (оптовая торговля), а также членами ЖСК «Январский». Ксения Лукова собственником какого-либо бизнеса не числится.