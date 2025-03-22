Останки 16 безымянных советских солдат перезахоронили в Абинске

В Абинске состоялась церемония перезахоронения останков 16 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Памятное мероприятие приурочили к предстоящей 82-й годовщине освобождения Абинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Павших солдат обнаружили участники краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм»в урочище Поляна смерти и окрестностях хутора Эриванского. Именно в этих местах с лета 1942 по весну 1943 года шли ожесточенные бои. У найденных бойцов отсутствовали медальоны и личные вещи с подписями, поэтому установить их личности не удалось.

Заместитель губернатора, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов подчеркнул важность подобных мероприятий: «Великая Отечественная война закончилась почти 80 лет назад, а поисковые отряды по сей день находят останки солдат, отдавших свои жизни за родное Отечество. В последний путь со всеми почестями их провели благодарные потомки — те, кто понимает, какой ценой досталась жизнь и сколько судеб было прервано ради будущего страны и народа».

В церемонии участвовали глава Абинского района Илья Биушкин, ветераны войны, участники специальной военной операции, казаки, представители Союза казачьей молодежи Кубани, военного комиссариата, общественных и ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых клубов. Протоиерей Александр Пантелеев совершил чин отпевания.

Наталья Решетняк