Ярославский губернатор вышел на субботник

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в субботнике в Ярославле. Фото с мероприятия он разместил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор убирал территорию городского парка на острове Даманском. Судя по фото, он работал граблями. На кадрах видно также министра культуры Ярославской области Ирину Ширшову.

«Активное утро на воздухе и с пользой. В регионе начались субботники. Участие в них – отличная возможность сделать свой регион, свой дом чистым и ухоженным»,— написал губернатор.

Господин Евраев поблагодарил всех, кто принимает участие в субботниках, которые в области пройдут в течение месяца. 22 марта они состоялись помимо Ярославля в Угличском, Даниловском, Переславль-Залесском и ряде других округов.

Антон Голицын