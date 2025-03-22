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В Крыму усилился дефицит педагогов для работы с детьми с ОВЗ

В 2024 году в сравнении с 2023 годом количество специалистов по сопровождению детей с инвалидностью и ОВЗ в общеобразовательных организациях Крыма уменьшилось на 15%. Это следует из информации, предоставленной «Ъ-Кубань» в региональном министерстве образования, науки и молодежи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году количество специалистов, работающих с детьми с инвалидностью и ОВЗ, в общеобразовательных организациях полуострова составило 975 человек, в 2023 году — 1149 человек.

«Существует дефицит специалистов, оказывающих психолого-педагогическую помощь обучающимся»,— добавили в министерстве.

Андрей Куценко

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