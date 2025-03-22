Взрослые дети погибших на СВО ярославцев смогут получить выплаты

В Ярославской области расширили список лиц, которые могут получить единовременную выплату при гибели военнослужащего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Ранее финансовую поддержку получали родители, супруги и несовершеннолетние дети погибших бойцов. Однако на встрече с журналистами было отмечено, что в некоторых случаях у военнослужащих остаются только взрослые дети, которые не могли претендовать на выплату.

Михаил Евраев поручил проработать этот вопрос и в кратчайшие сроки внести изменения в указ. Теперь помощь в размере одного миллиона руб. будет предоставляться и совершеннолетним детям погибших военнослужащих, причем выплата будет распределена между ними в равных долях.

Антон Голицын