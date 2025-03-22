В Татарстане годовой план по строительству жилья за 2025 год выполнен на 35%, всего введено 1 млн 145 тыс. кв. м жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнили на 35%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнили на 35%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 22 марта, в коммерческом жилищном строительстве сдано 4% от запланированного объема — 15 многоквартирных домов общей площадью более 61 тыс. кв. м. Выполнение годового плана по социальной ипотеке составляет 32%: из 35 запланированных домов сдано 4 общей площадью 52 тыс. кв. м. Наибольшие темпы строительства демонстрируют застройщики индивидуального жилья — введено 1 млн 31 тыс. кв. м.

Министр также сообщил, что с 1 апреля стартует проект «Чистая стройка», направленный на обеспечение чистоты в городах и населенных пунктах. В рамках проекта необходимо организовать уборку строительных площадок, рабочих мест и вывоз строительного мусора, уделив особое внимание пунктам мойки колес.

Влас Северин