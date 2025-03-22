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В КБР посевные площади под зерновыми культурами увеличат на 3,6%

В этом году в Кабардино-Балкарии планируют увеличить посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Общая площадь посевов составит 213,4 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшая часть — 131,6 тыс. гектаров — будет отведена под кукурузу на зерно, что на 2,7% больше, чем в прошлом году.

Кабардино-Балкария уже показала высокие результаты в урожайности зерновых и зернобобовых: в 2024 году средняя урожайность составила более 55 центнеров с одного гектара, а общий сбор превысил 1,1 млн тонн.

Тат Гаспарян

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