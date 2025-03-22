Ярославль посетила министр культуры РФ Ольга Любимова

В Ярославской области прошла рабочая встреча между губернатором Михаилом Евраевым и главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, на которой обсудили культурные проекты региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев рассказал о планах по развитию сферы культуры в регионе. В 2025 году Волковский театр отметит 275-летие, для чего запланирована Театральная неделя с участием известных деятелей и театральных коллективов. Также обсуждалось создание филиала Санкт-Петербургской консерватории в Ярославле и открытие новых специальностей в Ярославском театральном институте.

Губернатор рассказал о модернизации ТЮЗа, ремонте Рыбинского театра кукол и строительстве новых культурных объектов. В этом году в рамках проекта «Семья» запланированы капитальные ремонты Ярославской областной научной библиотеки имени Некрасова, драматического театра в Рыбинске и других учреждений.

Ольга Любимова отметила важность поддержки модельных библиотек в регионе. В 2025 году благодаря национальному проекту «Семья» откроются шесть новых библиотек. Михаил Евраев добавил, что также будет продолжена поддержка сельских домов культуры, на которую выделят более 900 тыс. руб. каждому из 15 учреждений.

Глава региона поблагодарил Ольгу Любимову за поддержку проектов по реконструкции исторических зданий в Ярославле. В Переславле-Залесском планируется реконструкция нежилого здания для передачи его музею-заповеднику, а в Данилове — создание дома ремесел имени актера А.М. Смирнова.

Антон Голицын