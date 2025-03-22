В Татарстане более 5 тыс. жителей пройдут обучение в рамках нацпроекта

В Татарстане в рамках национального проекта «Кадры» более 5 тыс. жителей пройдут профессиональное обучение в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда республики.

Образовательные программы реализуются в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». В республике доступны семь программ от Томского государственного университета: «1С-разработчик», UI-дизайн веб- и мобильных приложений, обеспечение информационной безопасности, управление беспилотными авиационными системами, экология предприятий и экскурсовод.

Обучение начнется во второй половине апреля и будет проводиться как очно, так и дистанционно. В 2024 году к обучению присоединились граждане с инвалидностью и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Перечень востребованных на рынке труда профессий насчитывает 360 наименований.

Заявки на участие могут подать неработающие мамы детей дошкольного возраста, работники под риском увольнения и граждане старше 50 лет.

Влас Северин