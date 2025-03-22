На Ставрополье 85 молодых семей получат жилье с господдержкой

В Ставропольском крае в этом году 85 молодым семьям предоставят жилье с государственной поддержкой. Средства уже распределены между муниципалитетами, и выданы 83 свидетельства на сумму 126,2 млн руб. Два дополнительных документа будут выданы в ближайшее время, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Молодые семьи активно подбирают жилье, так как могут воспользоваться поддержкой в течение семи месяцев после получения документов. Министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров сообщил, что к 1 июня 2025 года будет сформирован список семей для участия в программе «Молодая семья» на следующий год.

Социальные выплаты составляют 35% от стоимости жилья для семей с детьми и 30% — для тех, кто бездетен. Эти средства можно использовать для покупки или строительства недвижимости, оплаты первоначального взноса по кредиту, погашения основного долга или уплаты процентов.

Тат Гаспарян