В Ставрополе 529 многодетных семей получат выплату на подготовку детей к школе

В Ставрополе в этом году выплаты на подготовку к школе получили уже 529 многодетных семей, сообщили в пресс-службе администрации города. Эти средства направлены на 1048 детей, и сумма составила более пяти миллионов руб. Выплаты были совершены 438 семьям для 814 школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала года документы на получение компенсации подали 1013 многодетных семей. В этом году размер выплаты на одного ученика составляет 5962,18 рубля, что на четыре процента больше по сравнению с предыдущим годом. Заявления можно подать в городском комитете социальной защиты, офисах МФЦ и через портал Госуслуг.

Комитет труда и социальной защиты продолжает принимать документы от многодетных семей. Также в ведомстве рассматривают заявления на компенсацию половины стоимости обучения для студентов из таких семей и единовременные пособия для будущих мам-студенток.

Тат Гаспарян