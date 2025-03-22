В Верхнеуральске сотрудника ветеринарной станции подозревают во взяточничестве

Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении заведующего участком Верхнеуральской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Его подозревают в получении взятки на сумму более 170 тыс. руб. от бизнесмена, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, с декабря 2018-го по декабрь 2023 года сотрудник ветстанции получал деньги лично от индивидуального предпринимателя в поселке Петропавловский Верхнеуральского района. Взамен он составлял подложные ветеринарные свидетельства, которые позволяли бизнесмену перевозить и продавать мясную продукцию без предварительного клинического осмотра животных.

На местах работы и жительства подозреваемого прошли обыски. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.