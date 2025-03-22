Бывший пермский кинотеатр подорожал сразу на 100 млн рублей

Помещения мультикомплекса в ТРК «Колизей Синема» снова выросли в стоимости. Как свидетельствует объявление на сайте «Авито», актив свободного назначения общей площадью 6,58 тыс. кв. м оценили в 526,8 млн руб., или 80 тыс. руб. за 1кв.м. В январе текущего года собственник поднимал цену на объект с 350 млн до 420 млн руб.Согласно объявлению, в помещениях на четвертом и пятом этажах возможна перепланировка, а также существует техническая возможность дополнительного панорамного остекления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ООО «Кинодом», владельце помещения, пояснили «Ъ-Прикамье», что цена на 100 млн руб. выросла по решению собственника.

Актив был выставлен на продажу собственником мультиплекса ООО «Кинодом», принадлежащего экс-депутату Александру Флегинскому. Изначально актив был оценен в 350 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», после закрытия кинотеатра покупкой или арендой данных помещений интересовались владельцы выставочного оператора «ПермьЭкспо», но сделка не состоялась.

Напомним, в конце февраля 2023 года в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. В октябре 2024-го краевые власти купили «Кристалл» у господина Флегинского за 370 млн руб.