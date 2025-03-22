В Оренбургской области продолжается подъем уровня паводковых вод

Приток воды в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область, река Урал) утром 22 марта составил 560 кубометров в то время как сброс воды составляет 30 кубометров в секунду, сообщило главное управление МЧС по Оренбургской области со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уровень Урала в районе Орска — 285 см (опасная отметка — 700 см), в районе Оренбурга — 380 см (опасная отметка — 930 см). В Сорочинском водохранилище (река Самара и Большой Уран) ариток — 121, 5 кубометр в секунду при сбросе 60 кубометров в секунду.

Уровень воды на реке Большой Кумак у поста Новоорск за сутки повысился на 148 см и достиг отметки 503 см (опасная отметка — 690 см).

Наблюдатели сообщают, что уровень воды в реке Орь в Орске повысился, подтопило мост в направлении на поселок Джанаталап, движение через мост закрыто, автобусы направлены по объездному маршруту.

Андрей Васильев