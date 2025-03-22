На Ставрополье построили дом с помощью 3D-принтера

В Ставрополе ввели в эксплуатацию первый в регионе двухэтажный дом, построенный с использованием 3D-принтера. Здание успешно прошло все необходимые проверки, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минэк СК Фото: минэк СК

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отметил, что новая технология позволяет создавать сооружения любой формы. Это открывает новые возможности для строительной отрасли региона, обеспечивая высокую прочность, теплоизоляцию и безопасность конструкций.

Инициатором проекта выступила компания «Смарт билд» — единственный производитель строительных 3D-принтеров на Юге России. Компания работает в индустриальном парке «Мастер» в Ставрополе, производя импортозамещающее оборудование. В 2022 году «Смарт билд» приступила к печати двухэтажного здания, а также совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом создала научно-образовательный центр аддитивных технологий.

Тат Гаспарян