В Башкирском реготделении КПРФ может смениться руководство

Сегодня в Уфе проходит отчетно-выборная конференция республиканского отделения КПРФ. Как узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников, в повестке собрания — отчет действующего руководства, выборы нового состава рескома, а также выборы членов бюро и первого секретаря рескома. Должность секретаря рескома с 2014 года занимает депутат Курултая Юнир Кутлугужин.

Центральный комитет КПРФ на конференции представляет депутат Госдумы Александр Ющенко.

Как сообщил «Ъ-Уфа» Александр Ющенко, участникам мероприятия предстоит выбрать четырех делегатов на федеральный съезд КПРФ, запланированный на июль.

Идэль Гумеров