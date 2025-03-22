Сочи Парк отмечен престижной наградой

Юбилейный сезон «Сказка десятилетия» стал «Лучшим мероприятием» 2024 года по версии профессиональной премии в сфере отдыха и развлечений «ПроПарк».

Фото: пресс-служба Сочи Парк

19 марта в рамках 45-й Международной выставки аттракционов «РАППА ЭКСПО 2025» прошла торжественная церемония вручения премии в сфере отдыха и развлечений «ПроПарк». Юбилейный сезон «Сказка десятилетия» был отмечен наградой «Лучшее мероприятие».

Празднование десятого дня рождения Сочи Парка длилось рекордные 153 дня с 1 мая по 30 сентября 2024 года. В рамках масштабного фестиваля были открыты два новых аттракциона «Соловей-разбойник» (1 мая) и «Богатырская застава» (12 мая), прошли звездные концерты Хабиба и группы «Иванушки International» (1-2 июня), состоялась премьера шоу «Кругосветное путешествие Богатыря», созданного специально для Сочи Парка при участии 10 цирков мира (1 мая — 31 августа), и стартовали гастроли мюзикла на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила» (12 июня — 30 сентября). Помимо этого, ежедневная афиша для гостей Сочи Парка включала до 20 разножанровых представлений и анимационных программ.

В прошлом году Сочи Парк уже получал почетную премию «ПроПарк» в категории «Лучший парк»

Ежегодная премия «ПроПарк» учреждена Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов. Она вручается предприятиям индустрии развлечений за вклад в развитие отрасли, инновационные разработки, уникальные проекты и достижения.

https://www.sochipark.ru/