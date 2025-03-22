Суд обязал голландскую компанию поставить металл «ОДК — Пермские моторы»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования АО «ОДК — Пермские моторы» к голландскому подразделению американской сталепрокатной компании AK SteelInternational. Как следует из судебного акта, 3 февраля 2022 года стороны заключили контракт на поставку горячепрокатной заготовки чистого железа марки ARMCO. Сумма договора составила 5,5 тыс. евро. 17 февраля того же года «Пермские моторы» перечислили 100%-ную предоплату, после чего, согласно условиям договора, поставщик должен был отгрузить товар в течение трех недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Не дождавшись стали, в 2023 году российская компания обратилась в суд с требованием обязать подрядчика осуществить оплаченную поставку. Из судебного акта следует, что, согласно условиям контракта, споры между сторонами должны решаться в суде города Бреда (Нидерланды). Тем не менее российский суд установил, что из-за мер ограничительного характера истцу создаются препятствия в доступе к правосудию, поэтому спор может быть рассмотрен в РФ. Сторона ответчика была уведомлена о процессе, но отзыва на требования или других документов не представила. В итоге арбитраж счел факт неисполнения обязательств доказанным и требования удовлетворил.

Стоит отметить, что в прошлом году суд отказал «ОДК — Пермские моторы» в исковых требованиях к другой иностранной компании, немецкой SchaefflerAerospace. Ответчик должен был поставить российской стороне подшипники FAG. В итоге ему удалось доказать, что выполнить обязательства ему не позволяют ограничительные меры со стороны немецкого правительства.