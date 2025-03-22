Водитель Kia погиб после лобового столкновения с цементовозом в Богдановиче

Водитель Kia совершил маневр обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен» и въехал в цементовоз Volvo, который ехал на встречу на 80 км трассы Екатеринбург — Тюмень Богдановичского района, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате аварии водитель Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель цементовоза не пострадал»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД проводят процессуальные действия, фиксируют обстановку на месте аварии, опрашивают свидетелей и собирают материалы для последующего разбирательства.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Свердловской области произошло 99 ДТП, в которых пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Основными причинами аварий стали превышение допустимой скорости, игнорирование правил приоритета на дороге и невнимательность.

Василий Алексеев