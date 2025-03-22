В Самарской области беспилотный аппарат ВСУ пытался атаковать промышленное предприятие
Утром в субботу, 22 марта, беспилотный аппарат ВСУ пытался атаковать одно из промышленных предприятий Чапаевска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Губернатор отметил, что повреждений и пострадавших нет, БПЛА ликвидирован. Минобороны РФ в субботу утром сообщило, что в течение прошедшей ночи «дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один — на территорией Самарской области.