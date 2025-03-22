В Магнитогорске автомобилист насмерть сбил пешехода

Полиция Магнитогорска устанавливает причины аварии, в которой водитель легкового автомобиля сбил 35-летнего местного жителя на дороге. Пешеход скончался на месте, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

ДТП произошло поздно вечером 21 марта этого года. По предварительным данным, столкновение автомобиля «Лада Гранта» и пешехода случилось в районе дома №186 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорец переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. У пешехода также отсутствовали светоотражающие элементы на одежде.

Полиция установила, что 21-летний водитель к административной ответственности ранее не привлекался. В настоящий момент устанавливаются очевидцы происшествия. Запланировано проведение технических экспертиз.