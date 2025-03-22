МБУК «Краснодарские парки» разработало концепцию развития парка «Солнечный остров», для реализации которой министерство природных ресурсов Кубани изменит режим особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основатель и координатор проекта «Помоги городу» Елена Шувалова опасается, что при модернизации парка может пострадать экосистема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шувалова

Фото: предоставлено автором Елена Шувалова

Фото: предоставлено автором

«Для объективной оценки нужно увидеть соответствующий документ и понять, насколько меняется этот режим. При разработке реконструкции объекта благоустройства в целях создания комфортной городской среды, при формировании техзадания обязательным условием является вовлечение всех субъектов, включая жителей города, представителей профессиональных сообществ. Все материалы должны быть в открытом доступе, опубликованы в интернете. Пока я этого не вижу.

Сама информация об изменении режима природоохранной зоны меня настораживает. Поясню почему. Я оцениваю состояние всех парковых скверов Краснодара как крайне удручающее: 90% всех деревьев больны, почва истощена, должный уход за деревьями не ведется. Так, в Городском саду и на Солнечном острове погибают дубы-патриархи, которые являются достоянием не только региона, но и всей Российской Федерации, им более 600 лет.

В ужасающем состоянии и водоемы Краснодара, в них нельзя купаться уже более 30 лет. Практически во все водоемы происходит слив фекальной канализации, которая у нас смешана с ливневой.

К сожалению, в Краснодаре, в ходе изменений под названием “благоустройство” очень сильно страдает природа: взамен живой травы и деревьев приходит масса асфальта, плитки и всего остального. Экосистема уничтожается практически полностью. Мы наблюдаем это на Николаевском бульваре, в сквере им. Гатова.

“Солнечный остров” — это традиционно парк аттракционов, и они уже давно нуждаются в реконструкции. Но важно, чтобы в ходе разработки проекта зонирование территории провели правильно, в частности не прокладывали дорожки, не делали освещение и т.п. там, где сложились экосистемы. Это может навредить живущим в этих местах насекомым, птицам, животным.

Территорию парка можно разделить на две части. Первая — это парк аттракционов, более урбанизированный. Вторая — там, где нетронутая природа. Эта территория включает еще второй остров, который тоже является природоохранной территорией. Его площадь достигает 200 га — огромный потенциал для создания качественного лесопарка. Сейчас эта территория запущена и замусорена.

В 90-е годы там были огороды, потом территория попала в собственность частного лица и должна была уйти под застройку. Но благодаря администрации Краснодара, ситуацию исправили и перевели территорию в ООПТ. Место замечательное, опоясано рекой Кубань. Оно могло бы стать достоянием и визитной карточкой кубанской столицы. Ну а пока там заросли, трущобы, груды строительного мусора, остатки каких-то строений. Очень хотелось бы навести там порядок. Причем это вопрос безопасности.

Таким образом, “Солнечный остров” нуждается в модернизации, и если этому мешает режим ООПТ, то можно его пересмотреть, но подходя к вопросу бережно и с большой ответственностью».