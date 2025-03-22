Двух фигурантов дела о взятках в челябинском фонде капремонта отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела закупок челябинского фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Андрею Шадрину, подозреваемого в получении взяток. Он отправлен в СИЗО. Под стражу также заключили экс-депутата законодательного собрания Челябинской области Илью Бархатова, которого следствие в этом деле считает потенциальным посредником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрея Шадрина и Илью Бархатова этапируют в Челябинск для продолжения расследования. По данным ФСБ, подозреваемые при помощи организованной преступной схемы с фондом капремонта заключили контракты на ремонт многоквартирных домов на сумму более 100 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего начальника отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина и экс-депутата законодательного собрания региона Илью Бархатова задержали сотрудники УФСБ по ДНР и Ростовской области 20 марта. Тогда челябинское управление Следственного комитета России сообщало, что с 15 июля 2016 года по 5 сентября 2018-го Андрей Шадрин при посредничестве господина Бархатова получил от директора коммерческой организации взятку за содействие в заключении контрактов по выполнению капремонта в многоквартирных домах.

20 марта также был задержан генеральный директор фонда капремонта Виктор Тихоненко, подозреваемый в превышении должностных полномочий при проведении аукциона на ремонт крыши многоквартирного дома по улице Сони Кривой,37 в Челябинске. По версии следствия, он поставил невыполнимые по срокам условия и завысил цену контракта. Так он создал условия для победы компании, которая ранее уже выполняла этот ремонт. Однако гендиректор фонда подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб. По данным сайта госзакупок, контракт был заключен с ООО «Паритет».