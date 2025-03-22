Концерт Therr Maitz, программа «700 лет органной музыки» и лекция о художнике Викторе Попкове

Когда пройдет встреча с художницей Евгенией Шадриной-Шестаковой, где состоится показ пьесы «Папа», и что ждет зрителей на концерте «Вокальный ансамбль в классике». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

22 марта (суббота)

В «Белой галерее» пройдет творческая встреча с художницей Евгенией Шадриной-Шестаковой в рамках выставочного проекта «Стакан маршмеллоу и бумажное платье». Зрители встретятся с автором более 15 монументально-декоративных проектов, многолетним участником арт-группы SHTUKA. С 2006 по 2015 год художница преподавала на кафедре монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Начало в 17.00 (сбор гостей в 16.30).

В Доме ученых СО РАН пройдет лекция, посвященная жизни и творчеству советского художника Виктора Попкова. Ее прочитает искусствовед и заведующий выставочными залами Дома ученых. Направление творчества художника получило название «суровый стиль». В центре внимания — современники — сильные, энергичные и волевые. Характерной чертой его творчества было амбивалентное сочетание реализма и фантасмагоричной театральности. Виктор Попков много путешествовал по Сибири, одним из центральных произведений автора стали «Строители Братска» (Иркутская область). Начало в 15.00.

23 марта (воскресенье)

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В Доме ученых СО РАН пройдет показ трагикомедии «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. В главной роли — народный артист России Сергей Маковецкий. В основе сюжета пьесы — история 80-летнего Андрэ, бывшего танцовщика. Из-за болезни Альцгеймера он постепенно теряет память, путая события, дни и людей. При этом герой уверен, что он по-прежнему сильный человек. Сложные события в жизни двух близких людей приводят к непростому выбору. Постановка — сочетание драмы и комедии с элементами мистики. Начало в 19.00.

24 марта (понедельник)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии испанский органист дирижер и композитор Даниэль Сальвадор представит новую программу «700 лет органной музыки». Слушателей ждет погружение в историю органной музыки, начиная с пьес неизвестных авторов XIV века до органного концерта Микаэла Таривердиева. Начало в 19.00.

25 марта (вторник)

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На сцене ДКЖ театральная компания «Миллениум» представит комедию «Плохие девчонки». В главных ролях — Татьяна Орлова, Олеся Железняк и Татьяна Васильева. Под одной крышей сталкиваются несколько совершенно разных женщин. Марта — учительница, которая выгорела на работе и мечтает о переменах в личной жизни, Эмма — взбалмошная хозяйка модного магазина, постоянно ищущая новые приключения, и Рита — усталая и преданная своей профессии врач скорой помощи. Героини, каждая по-своему, открывают ту часть жизни, которой недоставало их соседке. Начало в 19.00.

26 марта (среда)

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В ДК Железнодорожников состоится трибьют-шоу Radio Queen — «Богемская Рапсодия» в сопровождении симфонического оркестра. Музыканты исполнят лучшие хиты британской группы. Начало в 19.00.

27 марта (четверг)

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На сцене музыкального театра пройдет показ мюзикл-ревю «Смешная девчонка». Он создан по мотивам бродвейского киномюзикла Уильяма Уайлера с Барброй Стрейзанд в главной роли. Сюжет фильма основан на реальной истории жизни знаменитой американской комедийной актрисы Фанни Брайс, ее карьере на Бродвее и в кино. Начало в 19.00.

28 марта (пятница)

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В «Локомотив-Арене» выступит инди-группа Therr Maitz. Коллектив основан музыкантом Антоном Беляевым в 2003 году. С 2011 года Therr Maitz ведет активную концертную и гастрольную деятельность. В 2014 году музыкантов признали самой востребованной российской группой по версии ежегодной национальной премии «Событие года». Начало в 20.00.

В Новосибирской государственной филармонии выступит «Вокальный ансамбль в классике». Зрителей ожидают романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, а также романсы, которые исполняли Александр Вертинский, Петр Лещенко, Изабелла Юрьева, Вадим Козин. Начало в 19.00.

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Александра Стрелкова