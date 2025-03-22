В Рыбинске сменился председатель комиссии по ЖКХ

В Рыбинске избран новый председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального совета. На заседании 21 марта на эту должность был избран Денис Орлов , сообщили в пресс-службе муниципального совета порталу Yarnews.

Ранее исполнял обязанности председателя комиссии депутат Даниил Солодимов. По данным рыбинских СМИ, депутаты планировали рассмотреть вопрос о его замене 19 марта, но тогда решение не было принято. На последнем заседании все 12 присутствовавших депутатов проголосовали за кандидатуру Дениса Орлова.

Теперь кандидатуру нового председателя должны утвердить на пленарном заседании муниципального совета, которое состоится 27 марта. Причины смены председателя не раскрываются.

Антон Голицын