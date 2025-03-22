Курс доллара. Прогноз на 24–28 марта
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рубль продолжает укреплять позиции против ведущих мировых валют, хотя и меньшими темпами, чем неделей ранее. В ходе пятничных торгов внебиржевой курс доллара поднимался выше уровня 84,50 руб./$, что на 1 руб. ниже значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 93 коп., до отметки 84,64 руб./$. Поддержку рублю оказывает сохраняющийся навес предложения иностранной валюты в условиях слабого импорта и растущей активности экспортеров перед крупными налоговыми выплатами.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|83.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|ПСБ
|82.00-85.00
|«Цифра банк»
|75.00-90.00
|«БКС Мир инвестиций»
|85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.10
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Курс может кратковременно опускаться ниже 85 руб. за доллар
Рубль продолжает торговаться в широком диапазоне. Основной фактор — геополитика и узкий рынок, где можно небольшими суммами влиять на состояние курса. В преддверии налоговой недели рубль будет чувствовать поддержку со стороны экспортеров. Курс может кратковременно опускаться ниже 85 руб. за доллар. Динамика курса будет индикатором потребности экспортеров в рублях. Если курс продолжит оставаться переукрепленным, то это будет косвенным подтверждением сохранения сдержанного кредитования корпоративного сектора.
Может вновь возникнуть проблема с дефицитом ликвидности
После обновления двухлетних максимумов во вторник рубль перешел к ослаблению, что мы расцениваем в качестве нормализации к более обоснованным уровням. Весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года. Таким образом, может вновь возникнуть проблема с дефицитом ликвидности. Тем не менее фактор геополитики будет оставаться в фокусе внимания, поэтому нельзя исключать повышенной волатильности и резких импульсов к укреплению при появлении положительных новостей. Мы полагаем, что рубль продолжит движение в направлении 90 руб. за доллар США, но не исключаем новых вспышек импульсивных движений до 75 руб. за доллар США в случае позитивных геополитических новостей.
Активность импортеров, вероятно, останется слабой
Коррекционное ослабление рубля, которое стартовало в середине недели, оказалось умеренным. На следующей неделе допускаем формирование новой волны укрепления рубля. Ко вторнику не исключена новая порция геополитического позитива, что обеспечит дальнейший приток капитала. При этом экспортеры должны нарастить продажи валюты. Активность импортеров, вероятно, останется слабой. К концу следующей недели есть риск очередного сдвига курса рубля к новым более крепким уровням (технически возможен уход к 10,5–11 руб./CNY и 75–80 руб./$). Однако с учетом уже существенной перекупленности рубля и постепенного осознания рынком сложности и продолжительности переговоров представителей России и США рассчитываем на закрепление курса в диапазоне 11–11,5 руб./CNY и 80–85 руб./$ со смещением к концу недели к его нижней границе.
Смягчение риторики ЦБ не очевидно
Рубль нейтрально отреагировал на итоги заседания ЦБ РФ, которое прошло в рамках наиболее вероятных ожиданий. Смягчение риторики ЦБ не очевидно, однако перспектива улучшения геополитических условий по-прежнему значительно влияет на рубль. Пока сохраняется возможность для урегулирования внешнеполитической повестки, рубль, вероятно, продолжит консолидироваться около уровня в 85 руб./$.
Оптимизма рынку способно добавить заявление ЦБ о том, что инфляционное давление снизилось
На стороне российского рубля продолжают выступать решение регулятора оставить ключевую ставку на уровне 21% и близость пика налогового периода. Вместе с тем основным фактором, определяющим курс национальной валюты, является экспортно-импортный баланс, который в последнее время в пользу экспортеров. А также геополитическая риторика и перспективы мирных переговоров. Между тем оптимизма рынку способно добавить заявление ЦБ о том, что инфляционное давление снизилось. При этом оно все еще остается достаточно высоким. В фокусе внимания по-прежнему остаются перспективы дальнейшего развития экономики США. Федрезерв дал сигнал на тренд по смягчению денежно-кредитной политики, при этом оставив ставки неизменными и подтвердив прогноз по их снижению в 2025 году.