Курс доллара. Прогноз на 24–28 марта

Илья Федоров,

главный экономист Курс может кратковременно опускаться ниже 85 руб. за доллар Рубль продолжает торговаться в широком диапазоне. Основной фактор — геополитика и узкий рынок, где можно небольшими суммами влиять на состояние курса. В преддверии налоговой недели рубль будет чувствовать поддержку со стороны экспортеров. Курс может кратковременно опускаться ниже 85 руб. за доллар. Динамика курса будет индикатором потребности экспортеров в рублях. Если курс продолжит оставаться переукрепленным, то это будет косвенным подтверждением сохранения сдержанного кредитования корпоративного сектора.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Может вновь возникнуть проблема с дефицитом ликвидности После обновления двухлетних максимумов во вторник рубль перешел к ослаблению, что мы расцениваем в качестве нормализации к более обоснованным уровням. Весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних вследствие ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширения дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года. Таким образом, может вновь возникнуть проблема с дефицитом ликвидности. Тем не менее фактор геополитики будет оставаться в фокусе внимания, поэтому нельзя исключать повышенной волатильности и резких импульсов к укреплению при появлении положительных новостей. Мы полагаем, что рубль продолжит движение в направлении 90 руб. за доллар США, но не исключаем новых вспышек импульсивных движений до 75 руб. за доллар США в случае позитивных геополитических новостей.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Активность импортеров, вероятно, останется слабой Коррекционное ослабление рубля, которое стартовало в середине недели, оказалось умеренным. На следующей неделе допускаем формирование новой волны укрепления рубля. Ко вторнику не исключена новая порция геополитического позитива, что обеспечит дальнейший приток капитала. При этом экспортеры должны нарастить продажи валюты. Активность импортеров, вероятно, останется слабой. К концу следующей недели есть риск очередного сдвига курса рубля к новым более крепким уровням (технически возможен уход к 10,5–11 руб./CNY и 75–80 руб./$). Однако с учетом уже существенной перекупленности рубля и постепенного осознания рынком сложности и продолжительности переговоров представителей России и США рассчитываем на закрепление курса в диапазоне 11–11,5 руб./CNY и 80–85 руб./$ со смещением к концу недели к его нижней границе.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Смягчение риторики ЦБ не очевидно Рубль нейтрально отреагировал на итоги заседания ЦБ РФ, которое прошло в рамках наиболее вероятных ожиданий. Смягчение риторики ЦБ не очевидно, однако перспектива улучшения геополитических условий по-прежнему значительно влияет на рубль. Пока сохраняется возможность для урегулирования внешнеполитической повестки, рубль, вероятно, продолжит консолидироваться около уровня в 85 руб./$.