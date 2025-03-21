Беспилотную опасность объявили в Краснодаре

Вечером пятницу, 21 марта, в Краснодаре объявили беспилотную опасность. Рассылка поступила жителям от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Граждан призывают сохранять спокойствие и повысить бдительность. Рекомендуется избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и ждать сигнала отбой.

В ЕДДС Краснодара ранее объясняли, что подобные сообщения от РСЧС не означают непосредственной угрозы для жителей населенного пункта, получивших сообщения. Беспилотники могут быть замечены в пределах границ края.

Вячеслав Рыжков