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Беспилотную опасность объявили в Краснодаре

Вечером пятницу, 21 марта, в Краснодаре объявили беспилотную опасность. Рассылка поступила жителям от РСЧС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Граждан призывают сохранять спокойствие и повысить бдительность. Рекомендуется избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и ждать сигнала отбой.

В ЕДДС Краснодара ранее объясняли, что подобные сообщения от РСЧС не означают непосредственной угрозы для жителей населенного пункта, получивших сообщения. Беспилотники могут быть замечены в пределах границ края.

Вячеслав Рыжков

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