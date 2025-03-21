В Ярославле иностранца будут судить за убийство десятилетней давности

Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ярославской области завершил расследование уголовного дела против 59-летнего иностранца. Он обвиняется в организации разбоя, убийстве двух человек и покушении на убийство, а также в уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в сентябре 2014 года обвиняемый узнал о крупной сумме денег у своего знакомого фермера в Гаврилов-Ямском районе. Он разработал план преступления с участием четверых соучастников, распределив роли и действия.

Исполнители прибыли на ферму, где напали на хозяина, связали его шнурками от обуви и задушили. В доме потерпевшего мужчины также применили насилие к супруге и дочери, которые передали им деньги, ценности и банковскую карту. Жену и дочь потерпевшего преступники также задушили, после чего подожгли дом и скрылись.

Дочь потерпевшего сумела выжить и покинуть горящий дом. Четверо исполнителей были задержаны вскоре после преступления и осуждены в 2016 году на сроки от 14 до 24 лет лишения свободы.

Организатор преступления скрылся за границей, но был объявлен в международный розыск. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Антон Голицын