В Ульяновской области расширяют перечень случаев отмены общественных обсуждений по проектам застройки

Правительство Ульяновской области намерено значительно расширить перечень случаев, когда отменяются общественные обсуждения по проектам изменений генплана, правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и проектов планировки территорий (ППТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об этом говорится в проекте постановления облправительства, которым вносятся изменения в постановление регионального правительства №281-П от 25 мая 2022 года. Проект документа подготовлен министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области и размещен в пятницу, 21 марта, на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала губернатора и правительства региона. Прием замечаний и предложений от общественности и экспертов по проекту постановления завершается 27 марта.

Само постановление облправительства №281-П было издано в 2022 году в связи с необходимостью принимать оперативные решения из-за сложной геополитической ситуации и СВО. Оно основывалось на пункте 2 статьи 7 федерального закона № 58-ФЗ (от 14.03.2022), в которым отмечалось, что нормативно-правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ «могут быть установлены случаи утверждения указанных проектов (генпланов, ПЗЗ и ППТ) и внесения изменений в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний».

Часть пунктов (в том числе и этот) закона №58 в дальнейшем продлялась на 2023, 2024 и на 2025 год.

В 2022 году правительство Ульяновской области решило воспользоваться предоставленным правом. Тогда отмена общественных обсуждений по изменениям градостроительной документации касалась объектов обороны, сетей инженерной инфраструктуры города, автомобильных дорог, строительства объектов здравоохранения и образования, проектов комплексного развития территорий и спецпроектов для решения проблем долевого строительства.

Опубликованным в пятницу проектом постановления перечень случаев отмены общественных обсуждений существенно расширен. Теперь правительство считает необходимым добавить в прежний перечень отмену общественных обсуждений для масштабных, особо значимых и стратегически значимых проектов жилищного строительства, а также при изменении генпланов, ПЗЗ и ППТ при формировании земельных участков для участников СВО и членов их семей.

Действие постановления пока распространяется на 2025 год.

Сергей Титов, Ульяновск