С 1 апреля в Севастополе начнется пожароопасный сезон

С 1 апреля в Севастополе усилят контрольные мероприятия из-за начала пожароопасного сезона. В этот период повышается риск возникновения природных пожаров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 апреля оперативные службы переведут в режим повышенной готовности. Риск возникновения пожаров повысится из-за теплой погоды и сухой травы.

Михаил Развожаев напоминает жителям и гостям Севастополя, что во время этого сезона запрещено разводить костры и сжигать мусор в лесу. Нельзя бросать на землю и в контейнеры горящие спички и окурки, а также оставлять в лесу мусор, особенно пропитанный горючими веществами.

Владельцы дач и частных домов должны помнить о правилах противопожарной безопасности. На территории участка не должно быть сухой травы, веток и мусора — всего, что может стать источником возгорания и причинить вред. В пожароопасный период запрещено жечь траву на своих участках. Кроме того, необходимо убедиться, что к дому есть свободный доступ для пожарной техники.

Алина Зорина