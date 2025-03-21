ТПУ на вас

Краевые власти прорабатывают возможность строительства в Камской долине двух транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). По данным краевого минтранса, ТПУ свяжут пригородный железнодорожный транспорт с общественным городским. Наличие их позволит решить транспортные вопросы микрорайона. В новом районе правобережной части Перми поселится более 15 тыс. жителей и откроется аквапарк. Эксперт считает планы строительства транспортно-пересадочных узлов в Камской долине логичными, отмечая, что власти уже давно планировали возвести в городе новые ТПУ.

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Краевые власти планируют построить два транспортно-пересадочных узла в пермском микрорайоне Камская долина. Об этом сообщила глава регионального минимущества Лариса Ведерникова на заседании комиссии по землепользованию и застройке 21 марта, во время обсуждения проекта реновации микрорайона.

Территорию Камской долины площадью 57 га будет развивать кировский девелопер «Железно». Компания группы минувшим летом выиграла на торгах право комплексного развития Камской долины и несмежной земли вдоль шоссе Космонавтов в Перми. Директор «Института территориального планирования» Елена Ермолина напомнила на заседании комиссии, что проект реновации микрорайона недавно рассматривался на заседании регионального градсовета и был принят. «Железно» возведет там 330 тыс. кв. м жилья, рассчитанного более чем на 15 тыс. человек. Девелопер построит также аквапарк, парк аттракционов, школу на ул. Маршала Жукова, внутриквартальные проезды и улицы, детский сад (и выделит участок еще под один детсад) и прочее. Завершить реновацию микрорайона необходимо в течение 15 лет.

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У членов комиссии по ПЗЗ возникли вопросы по докладу о комплексном развитии Камской долины. Депутат гордумы, технический директор ПЗСП Михаил Черепанов обратил внимание, что с появлением нового района и аквапарка в Камской долине значительно вырастет количество жителей. Глава краевого минимущества ответила ему, что уже сейчас минтранс Пермского края работает над решением этой проблемы. «Там еще планируется два транспортно-пересадочных узла»,— сказала Лариса Ведерникова.

В краевом минтрансе «Ъ-Прикамье» пояснили, что при развитии территории всей Камской долины, в том числе КРТ, используется комплексный подход. Помимо жилищного строительства и социальной инфраструктуры, здесь возводятся объекты медицинского и образовательного кластера. В этой локации планируется также развивать и модернизировать транспортные развязки, улично-дорожную сеть с созданием объектов транспортной инфраструктуры (остановки общественного транспорта, транспортно-пересадочные узлы, ТПУ). «На данный момент в проработке находится вопрос о размещении двух ТПУ в Камской долине. Параметры и конкретные локации — в стадии определения. Планируется, что ТПУ свяжут пригородный железнодорожный транспорт с общественным городским. Это позволит обеспечить сокращение времени поездок и организовать более быстрые и комфортные пересадки большого количества пассажиров»,— рассказали «Ъ-Прикамье» в ведомстве.

По данным «Ъ-Прикамье», с помощью ТПУ в Камскую долину смогут прибывать электропоезда со станций Пермь II и Левшино. На правый берег они будут попадать через железнодорожные мосты в районе станции Пермь II и КамГЭС.

О проектах строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Перми, в частности в Камской долине, было известно ранее. Так, в начале 2021 года в правительстве Прикамья рассчитывали, что три новых ТПУ — возле ТРК «СпешиLove», в Мотовилихе и Краснокамске — будут строиться с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП). В ТПУ «Спешилов» предлагалось инвестировать 210 млн руб. Объект площадью 2,1 тыс. кв. м будет обладать суточной пропускной способностью 2 тыс. человек.

В последние несколько лет Камская долина активно развивается. Помимо уже существующих перинатального центра, Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова, там возводятся новый онкоцентр, детский реабилитационный центр, также выдано разрешение на строительство межвузовского кампуса. Помимо этого, возле ТРК «СпешиLove» девелопер «Оникс» возводит ЖК «Аксиома».

«Возведение ТПУ на подъезде к центру города упоминалось еще в концепции по развитию транспортной сети Перми,— заметил депутат Пермской думы от Кировского района Арсен Болквадзе.— Этот проект звучит логично, потому что на подъезде к центру формируется очень большой транспортный поток, который со строительством нового жилого района вырастет еще значительнее. Как вариант, при обустройстве ТПУ в Камской долине можно было бы организовать улавливающие парковки. Тогда жители имели бы возможность оставлять там автомобили, а дальше ехать в центр на общественном транспорте по выделенной полосе»,— обратил внимание депутат. По словам собеседника, хорошо, что власти обсуждают строительство ТПУ еще до стадии возведения жилья в Камской долине. Это позволит подойти к решению транспортных проблем правобережной части Перми еще до того, как они появятся.

Господин Болквадзе полагает, что источники финансирования проекта ТПУ будут рассматриваться по готовности концепции объектов. Сейчас большая часть городских проектов по благоустройству и реконструкции дорог обсуждается с правительством края и реализуется при поддержке губернатора Дмитрия Махонина. Финансовоемкие стройки ведутся с привлечением регионального, а возможно, и федерального софинансирования либо частных инвестиций, добавил депутат.

Евгения Ахмедова