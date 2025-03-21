Площадь пожара на кубанской нефтебазе сократилась до 2 тысяч квадратных метров

Спасатели локализовали возгорание в обваловании резервуара и за пределами территории нефтебазы в Кавказском районе. Продолжается тушение двух емкостей с общей площадью пожара 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В самом резервуаре площадь огня составляет около 800 кв. м. Во втором резервуаре, пострадавшем от взрыва в ночь с 20 на 21 марта, огонь охватывает 1,2 тыс. кв. м.

В ликвидации происшествия участвуют 473 человека личного состава и 189 единиц специальной техники.

В ночь на 19 марта произошла атака на нефтебазу, расположенную в станице Кавказской. По данным Министерства обороны Российской Федерации, энергетический объект был атакован через несколько часов после завершения телефонного разговора между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее расценивается как попытка саботировать достигнутые договоренности.

Алина Зорина