В Черноземье 22 марта будет облачно и дождливо, от 0°С до +13°С

В субботу, 22 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от 0°С до +13°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется малооблачная погода при температуре до +2°C. Днем ожидается облачность, до +13°C.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями, до +2°C. Днем прогнозируется облачность и небольшой дождь, до +11°C.

В Курске ночью ожидается облачность с прояснениями, до +3°C. Днем синоптики обещают облачность и небольшой дождь, до +13°C.

В Липецке в течение суток прогнозируется облачность, без осадков. Температура ночью составит до +1°C. Днем — до +8°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, до 0°C. Днем прогнозируют облачность без осадков при +7°C.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, до +1°C. Днем ожидается облачность и небольшой дождь, до +8°C.

Егор Якимов