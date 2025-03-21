Музеи России собрали 90 млн руб. на восстановление краеведческого музея в Судже

Российские музеи собрали более 90 млн руб. на восстановление Суджанского краеведческого музея, разрушенного при обстреле ВСУ 14 марта. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Это важный шаг, чтобы сохранить память о нашей истории и не дать забыть о преступлениях, которые совершаются против нашей культуры»,— написал господин Хинштейн в Telergam-канале по итогам встречи с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.

Суджанский краеведческий музей — филиал Курского областного краеведческого музея. Здание было почти полностью разрушено при обстреле города 14 марта. Погибла сторож музея Алла Андреева, еще двое сотрудниц получили ранения. Господин Хинштейн обещал восстановить музей. Он указывал, что особо ценные экспонаты были заранее вывезены из здания и не пострадали.

Полина Мотызлевская