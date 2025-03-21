В Саратовской области возбудили дело после схода вагонов на станции Татищево

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Саратовской области (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Как выяснилось, два вагона грузового поезда сошли с железнодорожного полотна утром 10 марта текущего года на станции Татищево. Произошло это, когда специалисты занимались маневренными работами по передвижению состава на погрузочно-выгрузочном пути необщего пользования.

Сумма причиненного собственникам вагонов ущерба превысила 2 млн руб. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов