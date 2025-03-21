В Таганроге будут судить врача, который на 2 года «прописал» в больнице пациентку

В Таганроге перед судом предстанет бывший сотрудник медицинского учреждения, обвиняемый в получении взятки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с марта 2022 года по май 2024 года заведующий отделением получал ежемесячно по 20 тыс. руб. от местного жителя за продление срока пребывания его родственницы в больнице. Для этого он оформлял женщине направления на госпитализацию. Общая сумма взятки составила 540 тыс. руб.

В ходе расследования оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд для рассмотрения.

Николай Аксенов